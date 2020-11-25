جولدن كوست السخنة للاستثمار تحقق 5.6 مليون جنيه أرباح في 9 أشهر بانخفاض 47.6%

رنا ممدوح _ سجلت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 47.6%، لتصل إلى 5.604 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري، مقابل 10.694 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 14.367 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 40.373 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح من النشاط خلال نفس الفترة إلى 9.311 مليون جنيه، مقابل 13.510 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 5.055 مليون جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 26.862 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم من صافي ربح شركة جولدن كوست السخنة مبلغ 0.327 جنيه، مقابل 0.531 جنيه بالفترة المقارنة.

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