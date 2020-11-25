الفنار للمقاولات تتعاقد مع أبناء حسن علام لتنفيذ أعمال بمدينة توشكي مقابل 48.3 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، أمس، عقد من شركة اتش ايه للإنشاءات ( أبناء حسن محمد علام) على تنفيذ أعمال حفر وردم وتسويات وطرق بمشروع تنمية جنوب الوادي – مدينة توشكي-.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 48.308 مليون جنيه.

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الجدير بالذكر أن القوائم المالية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباحها بنسبة 95 % لتصل إلى 63.85 ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث سجلت 7.88 مليون جنيه، مقابل 15.129 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

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