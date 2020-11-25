الخطوط الفلبينية تعمل على إعادة هيكلة وتعتزم طلب حماية قضائية من الدائنين

بلومبرج _ تعمل الخطوط الجوية الفلبينية على “خطة شاملة للتعافي وإعادة الهيكلة” كما تزيد تدريجيا من رحلاتها الجوية حسبما أفادت في بيان.

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وذكرت “بلومبرج” أن الإعلان يأتي عقب تقرير لمجلة “نايكي ايشيا” جاء فيه أن شركة الطيران الرسمية تخطط لطلب الحماية القضائية من الدائنين أثناء إعادة هيكلة ديونها حيث تصارع من أجل البقاء في ظل التضرر من وباء كورونا.

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وذكرت مجلة “نايكي ايشيا” أن الشركة التي تخفض نحو 2700 وظيفة “ثلث القوة العاملة بها” تبحث إعادة 20 من طائراتها المستأجرة لتخفيف عبء مالي لا يقل عن مليار دولار وجمع 505 ملايين دولار “لمتطلبات السيولة بعد إعادة الهيكلة”.

وكانت الخطوط الجوية الفلبينية قد بدأت في أول أكتوبر الماضي سلسلة من شطب الوظائف التي يمكن أن تقلل من قوتها العاملة بأكثر من الثلث حسبما أفاد موظفون مطلعون على البرنامج.

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