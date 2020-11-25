مال وأعمال

هالة السعيد تفوز بجائزة التميز الحكومي العربية كأفضل وزيرة

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فازت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجائزة التميز الحكومي العربية كأفضل وزيرة عربية والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان نتائج المسابقة اليوم والتي أطلقت قبل حوالي العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنه شارك نحو 5000 حكومية.

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وتم بحث أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم ..واستثنيت الإمارات من المشاركة للحيادية

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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