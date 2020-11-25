هالة السعيد تفوز بجائزة التميز الحكومي العربية كأفضل وزيرة

فازت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجائزة التميز الحكومي العربية كأفضل وزيرة عربية والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان نتائج المسابقة اليوم والتي أطلقت قبل حوالي العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنه شارك نحو 5000 حكومية. اضغط لتحميل العدد الثمانون من نشرة دوت الخليج وتم بحث أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم ..واستثنيت الإمارات من المشاركة للحيادية خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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