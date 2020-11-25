​إكسون موبيل تخفض توقعات أسعار النفط لنحو 10 سنوات

_ أوردت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، نقلا عن وثائق داخلية لشركة إكسون موبيل، إن شركة النفط الأمريكية العملاقة خفضت توقعاتها لأسعار النفط لمعظم العشر سنوات المقبلة.

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وقال تقرير الصحيفة إن إكسون موبيل خفضت توقعاتها لأسعار النفط لكل من السنوات السبع المقبلة بين 11 و17 بالمئة، وذلك في إطار عملية تخطيط مالي داخلية أجريت خلال الخريف.

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