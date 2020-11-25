بريطانيا تتوقع تراجعا بنسبة 11% لإجمالي الناتج الداخلي في 2020

وكالات _ أعلن وزير مالية بريطانيا ريشي سوناك الأربعاء، أن المملكة المتحدة تمر بفترة “طوارئ اقتصادية” وستعاني من انخفاض غير مسبوق بنسبة 11,3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكشفت تقديرات رسمية ذكرها وزير المالية في خطاب في البرلمان الأربعاء أن النمو سينتعش بنسبة 5,5 بالمئة العام المقبل.

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وقال وزير مالية بريطانيا خلال عرضه خطة واسعة للإنفاق، إنه من المتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 394 مليار جنيه للعام المالي الحالي، أي 19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسبب جهود غير مسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.

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