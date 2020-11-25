- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ أعلن وزير مالية بريطانيا ريشي سوناك الأربعاء، أن المملكة المتحدة تمر بفترة “طوارئ اقتصادية” وستعاني من انخفاض غير مسبوق بنسبة 11,3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وكشفت تقديرات رسمية ذكرها وزير المالية في خطاب في البرلمان الأربعاء أن النمو سينتعش بنسبة 5,5 بالمئة العام المقبل.
اضغط لتحميل العدد الثمانون من نشرة دوت الخليج
وقال وزير مالية بريطانيا خلال عرضه خطة واسعة للإنفاق، إنه من المتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 394 مليار جنيه للعام المالي الحالي، أي 19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسبب جهود غير مسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تتوقع تراجعا بنسبة 11% لإجمالي الناتج الداخلي في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.