أسواق الخليج تواصل الصعود بدعم آمال تعافي الاقتصاد العالمي

_ ارتفعت مكاسب أسواق الخليج الرئيسية االيوم الأربعاء، مع احتفاء المستثمرين بتوقعات تعاف اقتصادي عالمي أسرع مما هو متوقع مدفوعة بشكل أساسي بأنباء مشجعة بشأن تطوير لقاح لكوفيد-19.

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وصعدت الأسواق المالية العالمية في الأسبوعين الأخيرين بعدما أصدرت شركتا فايزر ومودرنا الأمريكيتان وشركة أسترازينيكا (LON:AZN) البريطانية بيانات إيجابية عن فعالية لقاحاتها.

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ومما عزز المعنويات، تبدد حالة الضبابية بشأن انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة على ما يبدو بعدما مهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبيل لبدء الرئيس المنتخب جو بايدن التحضير لتولي إدارته مقاليد السلطة.

وارتفع النفط، وهو محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما لم تلتفت الأسواق لتقرير يظهر أن مخزونات الخام الأمريكي ارتفعت أكثر من المتوقع، ليستمر الاتجاه الصعودي الذي تحفزه آمال لقاح كوفيد-19.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.6 بالمئة وزاد سهم البنك الأهلي التجاري أكثر من اثنين بالمئة، ليكون أكبر رابح على المؤشر، وارتفع سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة.

وبذلك ارتفع المؤشر السعودي للجلسة الرابعة على التوالي.

وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة عند الغلق، وقاد المكاسب سهما بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية وأنهيا الجلسة على ارتفاع 0.9 بالمئة لكل منهما.

وزاد مؤشر دبي أيضا للجلسة الرابعة على التوالي.

وانتعش مؤشر أبوظبي بعد خسائره الجلسة السابقة وصعد حوالي 0.9 بالمئة، وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة وتقدم سهم الدار العقارية أكثر من أربعة بالمئة.

في قطر، صعد المؤشر 0.4 بالمئة بفضل سهم صناعات قطر الذي زاد 2.4 بالمئة.

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