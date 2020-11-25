سعر الدولار يرتفع قرشا واحدا ومتوسط البيع عند 15.70 جنيه

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار ارتفاعا بمقدار 0.95 قرش، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليبلغ 15.6064 جنيه للشراء و 15.7064 جنيه للبيع.

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وكان متوسط الدولار قد بلغ بختام تعاملات أمس الثلاثاء نحو 15.5969 جنيه للشراء و15.6969 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك اليوم، واصل الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

فيما ارتفع قرشين في البنك التجاري الدولي إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بالأمس.

وزاد قرشا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع، بدلًا من 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

ورفع كل من: كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي، سعر صرف الدولار بواقع قرشا واحد، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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