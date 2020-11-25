إنجاز أول طريق ذكي في مصر خلال 6 أشهر.. و4 محاور على النيل جاهزة للافتتاح

قال حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، ان وزارة النقل تخطط لتنفيذ 22 محور جديد على النيل بالاضافة إلى 38 محور قائم، لربط شرق النيل بغربه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشار مصطفى في جلسة حوارية بعنوان ” الطرق شرايين التنمية” خلال فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي 2020، اليوم الثلاثاء، إلى جاهزية 4 محاور جديدة للافتتاح خلال الفترة المقبلة بينهم محور عدلي منصور في بني سويف.

اضغط لتحميل العدد الثمانون من نشرة دوت الخليج

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تعمل أيضا على استكمال أعمال تنفيذ 7 محاور جديدة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وذكر رئيس الهيئة، أن الدولة أضافت خلال الأعوام الست الماضية نحو 7 آلاف كم من الطرق الجديدة، بجانب محاور ربط شرق النيل بغربه وتطوير القائم منها الأمر الذي حسن ترتيب مصر على مؤشر جودة الطرق من 118 عالمياً خلال 2016 إلى المركز 28 حاليا.

ومن جانبه، قال محمود عبد السميع، رئيس وحدة طرق النقل الذكي بشركة السويدي إلكتريك، أن الشركة تعمل على إضافة البوابات الذكية على الطرق، وإضافة التحصيل الالكتروني للرسوم على الطرق فضلا عن تامين حركة المرور إلكترونيا.

وأضاف عبد السميع، انه من المخطط إنجاز أول طريق ذكي في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج