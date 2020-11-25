وسائل إعلام أرجنتينية: وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا إثر أزمة قلبية

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وكالات – أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما.
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وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.
وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.
مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.
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ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
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