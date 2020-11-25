بنك مصر والأهلي كابيتال يستحوذان على 40% من أسهم وكيل ويسترن يونيون بمصر

دوت الخليج – استحوذ بنك مصر، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، على 40% من أسهم شركة انترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال IBAG- وكيل شركة ويسترن يونيون العالمية بمصر، مناصفة بينهما بواقع 20% لكل منهما.

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وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

وأكد الإتربي أن الشراكة مع شركة IBAG بمثابة حلقة الوصل مع القطاع غير المصرفي والخطوة الداعمة للتحول التكنولوجي لما ستقدمه الشركة من خدمات إلكترونية في مجال تحويل الأموال.

وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، أن الصفقة تأتي سعيا من البنك وذراعه الاستثماري إلي دمج شريحة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي وإجراء التحويلات المالية عبر الوسائل الرسمية مما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال العاملين المصريين بالخارج بشكل خاص.

وأشار عكاشة إلى أن الصفقة تعكس الجهود المتنامية للأهلي كابيتال في الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تتوسع فيها الشركة بشكل ملحوظ وتحقق نموا سريعا، ومنها التحويلات الإلكترونية والتي تدعم استراتيجية البنك الأهلي المصري والدولة بشكل عام في التحول الرقمي.

ومن جهته، أكد كريم سعادة، اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل شركة IBAG الذي يضم كوادر على اعلىمستويات الكفاءة، مما سيسهم في تعزيز تواجد الأهلي كابيتال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

ولفت سعادة إلى أنه سبق للأهلي كابيتال الاستثمار في هذا المجال من خلال شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة والتي تعد منصة البنك الأهلي المصري لوسائل الدفع الإلكتروني، إضافة الى استحواذ الأهلي كابيتال أواخر العام الماضي على شركتي فاروس لتداول الاوراق المالية و فاروس لترويج و تغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن ثقة إدارة البنك في كفاءة الفريق الإداري للشركة وقدرته على الاستمرار في النهوض بها للمكانة المستهدفة بعد إتمام الصفقة، أدت إلى الاتفاق على استمرار الإدارة التنفيذية الحالية في إدارة الشركة مع دعم هذه الكفاءات بممثلين من بنك مصر والبنك الأهلي المصري للوصول إلى أفضل النتائج المستقبلية المرجوة.

وقال مصطفي سرهنك رئيس مجلس إادارة شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال (IBAG) إن دخول كيانين عملاقين لهيكل مساهمي الشركة يعد نقلة نوعية لحجم عملياتها بجمهورية مصر العربية.

وأكد أن تواجد ممثلي البنكين بمجلس إدارة الشركة سيضيف توجها استراتيجيا للمساهمة في الدور القومي الذي تقوم به من حيث المشاركة في تفعيل الشمول المالي إلتزاما مع توجهات البنك المركزي المصري المصري، بالتواجد بشكل أكثر قربا للعملاء.

وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع الرأسي المتمثل في تقديم خدمات إلكترونية جديدة من ضمنها محفظة المحمول، والحلول الرقمية التي تقدمها شركة ويسترن يونيون بالخارج، وأيضا عن طريق التوسع الأفقي لنشر شبكة من الفروع تصل إلى كافة العملاء الحالين والمستهدفين.

من جانبه أكد جان كلود فرح، رئيس الشبكة العالمية لدى ويسترن يونيون، أن شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال (IBAG ) تعتبر من أهم وأعرق الشركاءالاستراتيجيين في مصر، مؤكدا اعتزاز شركته بهذه الشراكة الراسخة التي تقوم على الابتكار في تقديم خدمات ذات جودة عالية وحلول متميزة للعملاء في مصر.

وأضاف أن صفقة الاستحواذ تشكل إضافة نوعية في مسيرة الشركة مع تطلعها إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في مصر بما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في مصر.

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جدير بالذكر أن شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال – ش.م.م. (IBAG) تعد أقدم وكيل لشركة ويسترن يونيون العالمية في جهورية مصر العربية فق دتأسست عام 1995، وتقوم عن طريق فروعها التي وصل عددها إلي 38 فرعا موزعة جغرافيا في أنحاء الجمهورية بتقديم خدمة مميزة لأكثر من 2 مليون عميل قائما بإجمالي تحويلات وصلت إلى 2,4 مليون تحويل بقيمة قدرها 1,3 مليار دولار أمريكي سنويا مما كان له أثرا إيجابيا في زيادة الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفي ودعم الاقتصاد القومي.

وقام مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني لكل من شركة الأهلي كابيتال وبنك مصر، بينما قامت شركة Ernst & Young بإعداد دراسات الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي، وقامت شركة مصر كابيتال بدور المستشار المالي لبنك مصر ومكتبي المستشار يحيي قدري وBahaa-Eldin Law Office in cooperation with BonelliErede بدور المستشار القانوني لمساهمي شركة إنترناشيونال بيزنس خلال مراحل الصفقة.

وحضر توقيع صفقة الاستحواذ كل من: هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس شركة الأهلي كابيتال، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وكريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

كما حضر مصطفي سرهنك – رئيس مجلس ادارة شركة IBAG وچان كلود فرح رئيس الشبكة العالمية، وحاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي، الشرق الأوسط وجنوب آسيا، و دينا مهنا، مدير أول، الشرق الأدنى و مصر ممثلين عن شركة ويسترن يونيون.

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