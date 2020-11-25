كايرو آي سي تي.. ختام فعاليات الدورة رقم 24 بحضور ما يقارب 80 ألف زائر

دوت الخليج – انتهت اليوم، الأربعاء، فعاليات الدورة رقم 24 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي انعقدت بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار “The big Reset”.

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زار المعرض ما يقرب من 80 ألفًا زائر، وفقًا لأسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.

وبالتوازي مع ختام المعرض، انعقد اللقاء الختامي لملتقى الإبداع «Innovation arena» بمعرض Cairo ICT، وكرمت إدارة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الشباب المشاركين في ملتقى الإبداع، «Innovation arena»، الذي يعقد للعام الخامس على التوالي، ضمن فعاليات Cairo ICT، وشهد الاحتفال تكريم الفريق المصري الفائز بمسابقة ايناكتس العالمية على ٣٢ جامعة من كل دول العالم.

وضم الفريق الفائز طلاب جامعة الأزهر: يحيى الغنيمي، ونادين خالد، وشريف سيد، فيما تم منح الطلاب الثلاثة جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقديرا لجهود هؤلاء الطلاب في هذه المسابقة.

وشهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، ملتقى الإبداع «Innovation arena» للعام الخامس على التوالي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي يقام بدعم FinTech Egypt وNilePreneurs.

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الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، انطلقت الأحد 22 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار The Big Reset، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأقيم داخل معرض Cairo ICT، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، برعاية البنك المركزي المصري المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، للعام السابع على التوالي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

وبالتوازي مع Cairo ICT كايرو آي سي تي، أقيمت الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.

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