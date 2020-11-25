الدولار يتراجع عالميا مدفوعا بالتطورات الإيجابية للقاحات كورونا

دوت الخليج – ذكرت النشرة الدورية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري، للتوعية بالأسواق والأسعار العالمية عن الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر الجاري، أن معنويات السوق العالمية تأرجحت بين الإيجابية والسلبية لهذا الأسبوع.

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وأشارت إلى تقدم شركة فايزر بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للقاح الخاص بها وسط زيادة هائلة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمزيد من فرض القيود وإجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: تصاعد الخلاف بين الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض، مما أضاف إلى المعنويات السلبية، حيث دعا وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى إيقاف بعض برامج الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي ستنتهي في 31 ديسمبر، بعد أن دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي لتمديدها، مما زاد من عدم اليقين حول وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل تراجع دعم وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي.

ورصدت النشرة تحركات الأسواق على النحو التالي:

سوق السندات:

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بالرغم من حالة التفاؤل بشأن إنتاج اللقاح بسبب المخاوف الاقتصادية، وجاءت البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع مخيبة للآمال في معظمها حيث تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع، بينما قفزت أعداد طلبات إعانة البطالة الأولية على نحو مفاجئ.

ووردت أخبار مفاجئة بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين رفض تجديد بعض برامج الإقراض والدعم الطارئ التي تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر، مما أدى أيضا إلى انخفاض العوائد، وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد دعا إلى تمديد العمل بهذه البرامج في وقت سابق من الأسبوع.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 3.3% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، وذلك خلال اجتماعه المقبل والأخير للعام الجاري والذي سيتم عقده في شهر ديسمبر.

العملات:

انخفض مؤشر الدولار لينهي الأسبوع عند أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا؛ مدفوعًا بالتفاؤل تجاه تطورات اللقاح.

ونوهت نشرة البنك المركزي المصري إلى تضاؤل التفاؤل قليلا بسبب دعوة منوشين لإنهاء بعض برامج الإقراض الطارئ الفيدرالي بالإضافة إلى زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد – 19.

وارتفع سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني بسبب ضعف مؤشر الدولار، وعلى الرغم من بعض الانتكاسات في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع السوق نتيجة إيجابية.

أيضا تراجع الذهب خلال الأسبوع مع حالة تفاؤل الأسواق بشأن اللقاح على الرغم من المخاوف الناتجة عن ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس وعدم إقرار حزم تحفيزية جديدة.

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.69% محققًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع الدولار.

وارتفعت غالبية عملات الأسواق الناشئة على مدار الأسبوع على خلفية انخفاض الدولار وبسبب تركيز المستثمرين على الأخبار الإيجابية بشأن إنتاج اللقاحات، مما عزز من الرغبة في المخاطرة.

وقاد الروبل الروسي المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 1.54%، مع إقبال تجار الصرف الأجنبي على العملة وسط ارتفاع كبير في أسعار خام برنت.

و مع ذلك، تحددت المكاسب بشكل طفيف نتيجة ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي وأرقام مبيعات التجزئة.

وكان البيزو الأرجنتيني الأسوأ أداء خلال الأسبوع ليخسر -0.75%، حيث استمر تعرض العملة لضغوط نتجت عن نقص الدولار، ولفتت النشرة إلى انتظار المستثمرون نتائج بعثة صندوق النقد الدولي التي تستغرق أسبوعين حيث ناقش المسؤولون إعادة جدولة 45 مليار دولار أمريكي تدين بها الدولة للصندوق.

أسواق الأسهم:

تفاوت أداء الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع حيث طغت المخاوف حول حزم التحفيز الأمريكي والأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا على حالة التفاؤل بشأن تطوير اللقاح.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 بنسبة 0.77%، حيث أثر الصراع بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي حول برامج الإقراض الطارئ على معنويات السوق.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، حيث فقد 0.73% أيضًا على خلفية المعنويات السلبية، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.22%.

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وفي الوقت نفسه، زاد معدل التقلبات بشكل طفيف للغاية حيث أنهى مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق الأسبوع عند مستوى 23.7 نقطة، ليبقى أقل من متوسطه لعام 2020 البالغ 30.5.

وعلاوة على ذلك، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسبها الأسبوعية الثالثة، محققة أفضل سلسلة من المكاسب منذ يوليو الماضي، وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.15% خلال الأسبوع بقيادة أسهم التعدين والطاقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة أيضًا للأسبوع الثالت على التوالي وسط تفاؤل بشأن التقدم المحرز في إنتاج لقاح شركة فايزر وعلى الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وصعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.73%، وارتفع مؤشر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية (MSCI Latam) بنسبة 3.91%، متصدرًا المكاسب في الأسواق الناشئة بينما صعد مؤشر مورجان ستانلي لدول آسيا – باستثناء اليابان (MSCI Asia ex. Japan) بنسبة 1.82%.

البترول:

ارتفعت أسعار البترول بنسبة 5.10%، لتسجل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، بدعم من نجاح تجارب لقاح فيروس كورونا، بينما تجددت إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان للحد من انتشار الوباء.

ودعمت التطورات الإيجابية الخاصة باللقاحات توقعات الطلب مما ساعد على ارتفاع الأسعار، كما تعززت المعنويات نتيجة توقعات بأن تقوم منظمة أوبك +، والتي ستجتمع في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر، بالبحث في خيارات التأجيل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل (بدءا من يناير) لقرار خفض الإنتاج الحالي والبالغ7.7 مليون برميل يوميًا، بنحو مليوني برميل يوميا.

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