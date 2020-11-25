حكاية نادي البنك الأهلي.. تأسس في 1951 وفريق الكرة يصعد للممتاز في 2020

دوت الخليج – توج صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز تاريخ طويل للنادي، الذي تأسس في أغسطس 1951، ودعّم المنتخبات الوطنية في الألعاب المختلفة بالعديد من المواهب على مر السنوات.

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البداية كانت في جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 30 يناير 1946 حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لشراء قطعة أرض لإقامة نادى لموظفي البنك، وفي 1948 تم اعتماد شراء قطعة ارض بالجيزة، والتي تصل مساحتها الآن إلى 29 فدانا، كما أشير في محضر جلسة 13 فبراير 1950 إلى أهمية إقامة مبنى بالنادي وحمام سباحة، وتمت موافقة مجلس الإدارة في ذلك الوقت على تخصيص مبلغ 35 ألف جنيه إسترليني لأعمال الإنشاء.

وفى أغسطس 1951، تم افتتاح النادي في كل من القاهرة والإسكندرية، التي كانت تقتصر عضويتهما على الموظفين بالبنك وأسرهم مقابل اشتراك رمزي، أما بالنسبة للموظفين بالأقاليم والمحافظات الأخرى، فأتاح لهم البنك الاشتراك في نوادي تابعة للمحافظات مقابل نفس المبلغ مع تحمل البنك ما يزيد على ذلك، كما تمتع الموظفون بالبنك المركزي بحق العضوية.

وكان الكثير من موظفي البنك في ذلك الوقت من الأجانب إلا أن مجلس إدارة النادي وكذلك اللاعبون كانت أغلبيتهم من المصريين، حيث أتاحت الرياضة جو من التآلف والترابط بين الأعضاء وعين زكي الفرنساوي، أول مدير مصري للنادي، وكان من الشخصيات الرياضية البارزة من أبناء النادي.

وفى عام 1964، فتح باب العضوية للعاملين بالبنك، ولم يقتصر اهتمام البنك على الأنشطة الرياضية فقط وإنما شمل الأنشطة الاجتماعية وتنظيم الرحلات داخل وخارج البلاد، بالإضافة الى الأنشطة الثقافية.

وكون النادي في منتصف الستينيات فرق موسيقية بنادي البنك الأهلي بإمبابة حيث تحمل النادي تكلفة مدرس الموسيقى، كما تمت إضافة الفرق المسرحية ومكتبة متكاملة تضم العديد من فروع المعرفة، وكذلك اهتم النادي بالمعسكرات الصيفية المخصصة للأطفال والشباب.

وفى عام 2020 توجت هذه المجهودات بصعود فريق كرة القدم بنادي البنك الأهلي المصري لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الممتاز، ويعتبر البنك بصفته راعى فريق نادى البنك الأهلي المصري، هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما حقق النادي نتائج إيجايبة في رياضات مختلفة منها السباحة، والكونغ فو، والتجديف والكياك وكرة اليد والسلة؛ ففي السباحة، حصلت سباحة نادي البنك الأهلي المصري ندى أحمد عثمان على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباقات 10 كيلو متر ببطولة الجمهورية للسباحة الطويلة بشرم الشيخ المؤهلة لبطولة العالم والتي أقيمت بأبوظبي مرحله 19 سنة.

أما على المستوى المحلي حصلت أسماء السيد عبد الرؤوف على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 5 كيلو متر ببطولة الجمهورية للسباحة الطويلة بشرم الشيخ مرحلة 18 سنة.

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وفى رياضة الكونغ فو، حصل محمد صلاح عبد اللاه، لاعب النادي ومنتخب مصر، على العديد من الميداليات، كما حصل على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط بالمغرب والمركز الثاني في بطولة بالعالم بالبرازيل.

وبالنسبة لكرة اليد قطاع الناشئين، انضم اللاعبون مروان أحمد بكير وعبد الرحمن إسماعيل إلى منتخب مصر 2002 لأول مرة في تاريخ النادي، كما يشارك فريق كرة اليد رجال في الدوري الممتاز.

وفي بطولة الجمهورية للشركات، حصل فريق الشركات للتنس الأرضي من موظفي البنك 55 سنة على 6 مراكز بتصفيات الإسكندرية من المؤهلين أول / ثاني / ثالث (كرة سلة /تنس طاولة “متحدي ” / تنس أرضي)

كما حقق أبناء النادي الرياضيين العديد من البطولات والمراكز المتقدمة في بطولات عدة للشركات والتي يعد من أبرزها فوز فريق النادي للكاراتيه بالمركز الأول ببطولة العالم عام 2019، وبالمركز الأول ببطولة دورة الألعاب العربية للسيدات عام 2020، وبالمركز الأول بالدوري الممتاز للشابات كاتا عام 2020 وغيرها من المراكز المتقدمة في مختلف بطولات الجمهورية.

وفي القوة البدنية، حقق نادي البنك المركز الأول ببطولة العالم 2019، كذلك حصل على الثلاثة مراكز الاولى بالبطولة العربية، إضافة الى بطولات الجمهورية وكأس مصر، كما يستمر فريق السباحة بالزعانف في حصد الميداليات الأولى لعدة أعوام في بطولات الجمهورية للمسافات القصيرة والطويلة والغوص والإنقاذ.

وفي رياضة الخماسي الحديث، حصل الفريق على ميداليات متنوعة في البطولة العربية الأفريقية عام 2019، إضافة الى بطولات الجمهورية وكأس مصر، كما يشارك فريق كرة السلة للسيدات في بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر نادى البنك الأهلي المصري بالإسكندرية واحد من أعرق أندية التجديف بين أندية مصر على وجه العموم، فقد تكون فريق التجديف في النادي عام 1964 وحصل النادي في رياضة التجديف والكياك على العديد من المراكز والميداليات ببطولة الجمهورية.

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