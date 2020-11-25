كايرو آي سي تي.. بنك القاهرة يستعرض باقة الخدمات الرقمية

دوت الخليج – شارك بنك القاهرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، في دورته الـ 24 لعام 2020، والذى تم تنظيمه خلال الفترة من 22 حتى اليوم 25 نوفمبر الجاري.

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وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في بيان على هامش المعرض، إن البنك شارك عبر جناح رقمي تم تصميمه وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، لعرض وتقديم باقة المنتجات والخدمات الرقمية المتنوعة التي يطرحها البنك للعملاء من الأفراد والشركات، ومن بينها محفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش”، والإنترنت والموبايل البنكيين.

وأكد فايد حرص بنك القاهرة سنويا على المشاركة فى هذا الحدث الهام لما يمثله من دور فعال في تعزيز جهود الدولة في الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وأشار فايد إلى أن بنك القاهرة قطع شوطا كبيرا في التحول الرقمي والذى يتصدر قائمة أولويات البنك ويستحوذ على أهمية بالغة ضمن خططه وسياساته.

ولفت إلى افتتاح أول الفروع الرقمية للبنك قبل نحو أسبوع، والتي تهدف لتقديم تجربة مصرفية تنافسية للعملاء بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي.

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وأكد الرئيس التنفيذي استمرار البنك في تطبيق خططه وسياساته التوسعية لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي، لافتا إلى سعي البنك دائما لتطوير الخدمات والمنتجات.

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