البورصة تتراجع 0.3% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات العربية والأجنبية.

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وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 11035 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 63.05 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.16%، و 0.24% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 181.930 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 2.894 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت على أسهم شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية المصدرة وذلك لعدد 13.234 مليون سهم بقيمة إجمالية 95.026 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 32 شركة مقابل ارتفاع 19 في حين لم تتغير أسعار 58.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.619 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 10.954 مليون جنيه، مقابل 3.335 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 6.916 مليون جنيه، منها 5.321 مليون جنيه للمؤسسات، و1.594 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 702.978 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.41%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 4.19%، ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 4%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.66%، تلاه سهم سماد مصر ايجيفرت بنسبة 5.16%، ثم سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 4.32%.

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