ثروة كابيتال تغلق أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إغلاقها للاصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وهي صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية سوف يتم استغلال حصيلة الاصدار في تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الاصدار عبارة عن شريحة واحده بقيمة إجمالي 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصى 84 شهرا تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

هذا وقد منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني درجة – A.

ويعد هذا الإصدار هو أكبر اصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية وذلك بعد أن اتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري.

ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة.

وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجاً لها منذ أن قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام 2005، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.

وقد شهد الإصدار الأولمن الصكوك طلبا قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ليعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات سوق المال الخاصة بثروة في مصر.

والجدير بالذكر أن شركة ثروة للتصكيك كانت أول من حصل على رخصة اصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2019.

هذا وقامت كل من شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وشركة مصر كابيتال بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار.

وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلى المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار.

وقام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة ايليت للاستشارات كمستشار مالي مستقل.

وقد علق أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي للمجموعة، قائلاً:” نفتخر بالاصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر”.

وتابع الصاوي:” فبهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر تمويلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق، وليؤكد على قوة مركزها المالي، وكلي ثقة بأن ماحققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقا ماهو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سوف يعد نموذج لأدوات التمويل البديلة لكافة الشركات العاملة بالسوق المصري”.

اضغط لتحميل العدد الحادي والثمانون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج