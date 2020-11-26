وكالة ​ستاندرد آند بورز تتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنحو 4.5% هذا العام

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سي إن بي سي _ توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية انكماش الاقتصاد السعودي بنحو 4.5% هذا العام، مشيرة إلى أن الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض وزيادة تكلفة المخاطر، لافتة إلى أن ربحية البنوك ستظل قوية على الرغم من انخفاض الهوامش.
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وبحسب الوكالة فإن انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو وارتفاع تكلفة المخاطر سيضع ربحية البنوك تحت الضغط.
ومع ذلك تتوقع الوكالة بأن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة المصاعب، وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2% في السنوات القادمة.
وبحسب الوكالة، سيتوقف نمو الإقراض على المحفزات الحكومية.
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