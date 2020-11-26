بتكوين تقود موجة بيع للعملات المشفرة وتهبط 9.7%

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وكالات _ قادت بتكوين موجة بيع واسعة للعملات المشفرة اليوم ، منخفضة 9.7 % إلى 16933 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في قررابة عامين في وقت سابق هذا الأسبوع.
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كما انخفضت عملات مشفرة أخرى، إذ فقدت عملة ريبل إكس.آر.بي 20.26 % لتسجل 0.51 دولار، وهبطت إيثريوم 13.16 بالمئة إلى 500.8 دولار.
وكانت العملتان قد بلغتا مستويات مرتفعة هذا الأسبوع.
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