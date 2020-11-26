بنك القاهرة يحقق صافي ربح 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، تحقيق صافي أرباح 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

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وارتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% مقابل 5.1% في نفس الفترة من عام 2019، لتحقق 7.5 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه في الفترة المناظرة، وبنسبة نمو بلغت 25%.

وارتفع أيضا صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 1.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2019، مما أدى إلى نمو إجمالي الايرادات بنسبة 24% لتصل إلى 8.9 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال ذات فترة المقارنة.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في بيان اليوم، أن نموذج الأعمال المتطور الذى نجح البنك في ترسيخه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ساهم في تحقيق طفرات عديدة بمختلف الأنشطة، وهو ما انعكس بدوره على نتائج أعمال البنك وأداءه المالى.

طارق فايد: تفاؤل بانحسار تداعيات كورونا مع انتظام العملاء في سداد المستحقات الائتمانية

وأعرب فايد، عن تفاؤله بانقضاء تداعيات أزمة كورونا في ضوء ما يشهده البنك من انتظام العملاء في سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي المصري، مؤكدا استمرار البنك في تطبيق سياسته التحوطية عبر تدعيـم مخصصات خسائر الائتمان بنـحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة كافة المخاطر المحتملة لأزمة كورونا، وهو ما أدى لتحقيق صافي ربح 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

وأوضح فايد، أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالي قوي يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباحا ومستويات مالية مستقرة.

وأشار فايد إلى ارتفاع معدل معيار كفاية رأس المال إلى 17%، وتحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائد على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020، لافتا إلى أن إجمالي الأصول بالبنك بلغ 194 مليار جنيه.

وعلى صعيد العمل المجتمعي، لفت البيان، إلى مساهمات بنك القاهرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر لإقامة عدد من المشروعات التنموية، كما استحوذ محور التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل على أولوية بالغة عبر إطلاق عدة مبادرات أبرزها التعاون مع جمعية الأورمان لتمويل 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجا من الشباب والمرأة المعيلة في صورة قروض حسنة.

كما شارك البنك في مشروع تدريب أهالى سمطا بمحافظة المنيا، إلى جانب التعاون مع مؤسسة الحسن لدعم المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة، لتحقق عنصر الاستدامة والاستقلال المادي.

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