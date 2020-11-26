بنك القاهرة: ارتفاع محفظة القروض إلى 92 مليار جنيه بزيادة 13 مليارا

كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن ارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك، بقيمة 13 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلي 92 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، مقارنة بنهاية العام 2019.

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وقال فايد، في بيان اليوم حول نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء، إن محفظة قروض الشركات الكبرى وصلت إلى 44 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 10% مقارنة بختام عام 2019، مؤكدا استمرار البنك في دعم عملاء قطاع الشركات عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة.

وأضاف فايد أنه على صعيد قروض التجزئة المصرفية، حققت المحفظة ارتفاعا بنحو 7 مليارات جنيه لتصل إلى 33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الجاري بمعدل نمو بلغ 27%.

وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، تحقيق صافي أرباح 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

وارتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% مقابل 5.1% في نفس الفترة من عام 2019، لتحقق 7.5 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه في الفترة المناظرة، وبنسبة نمو بلغت 25%.

وارتفع أيضا صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 1.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2019، مما أدى إلى نمو إجمالي الايرادات بنسبة 24% لتصل إلى 8.9 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال ذات فترة المقارنة.

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