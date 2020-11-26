بنك القاهرة: 15.6 مليار جنيه محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

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قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مصرفه نجح في زيادة محفظة القروض الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 15.6 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
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وأكد فايد، في بيان اليوم حول نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء، أهمية الدور الحيوي الذى يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية، لافتا إلى أن محفظة تمويل القطاع حققت نموا نسبته %13 في نهاية شهر سبتمبر 2020 مقارنة برصيد نهاية عام 2019، حيث بلغت قيمتها 13.7 مليار جنية في ديسمبر.
وأضاف فايد، أنه تم زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 27 مركزا في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، كاشفا عن استهداف البنك زيادتها لتصل إلى 30 مركزا بنهاية العام الجاري.
وارتفعت إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك لدى بنك القاهرة، بقيمة 13 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلي 92 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، مقارنة بنهاية العام 2019.
وبلغت محفظة قروض الشركات الكبرى 44 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بختام عام 2019،فيما حققت محفظة التجزئة المصرفية ارتفاعا بنحو 7 مليارات جنيه لتصل إلى 33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الجاري بمعدل نمو بلغ 27%.
وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، تحقيق صافي أرباح 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.
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