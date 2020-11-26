معهد التمويل: أنباء اللقاح تدفع بتدفقات نقدية إلى الأسواق الناشئة

_ قال معهد التمويل الدولي يوم الخميس إن الأسواق الناشئة تجاوزت مرحلة نزوح رؤوس الأموال، متوقعا استمرار التدفقات القوية الراهنة حتى نهاية العام.

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وكتب الاقتصاديون بالمعهد أن الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح كوفيد-19 أسفرت عن “انتعاش قوي في الطلب العالمي” وهو ما جذب المستثمرين إلى أصول الاقتصادات الناشئة.

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وقال التقرير “نسجل أقوى وتيرة تدفقات للمحافظ غير مقيمة إلى الأسواق الناشئة في أعوام عديدة”.

أفاد المعهد أن التدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تسجل أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2014.

وكتب روبن بروكس كبير الاقتصاديين وجوناثان فورتون الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي “نزوح رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة قد انقضى والتدفقات القوية تبدو بصدد الاستمرار”.

كشفت بيانات المعهد أنه إذا استمرت الوتيرة التي بدأت في أكتوبر خلال ديسمبر فقد نشهد أعلى مستويات على الإطلاق لصافي إصدارات الدين في الأسواق الناشئة.

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