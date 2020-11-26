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_ قال صندوق الثروة السيادي التركي يوم الخميس، إنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها عشرة بالمئة من بورصة اسطنبول.
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وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6 بالمئة بعد إكمال الصفقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من بورصة اسطنبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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