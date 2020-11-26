تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من بورصة اسطنبول

_ قال صندوق الثروة السيادي التركي يوم الخميس، إنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها عشرة بالمئة من بورصة اسطنبول.

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وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6 بالمئة بعد إكمال الصفقة.

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