أسواق الخليج تسجل مكاسب أسبوعية بدعم آمال لقاح كورونا

_ أغلقت أسهم أبوظبي على انخفاض يوم الخميس لكن جميع بورصات الخليج الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل حيال تطورات لقاحات كوفيد-19.

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وصعدت أسواق المال العالمية معظم جلسات الأسبوعين الأخيرين بعدما أصدرت فايزر ومودرنا الأمريكيتان وأسترازينيكا البريطانية بيانات إيجابية عن فعالية لقاحات.

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والمستثمرون متفائلون بأن التقدم على صعيد اللقاحات سيساعد الاقتصادات على التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع.

ونزل النفط عن أعلى مستوياته في سبعة أشهر إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قادته الآمال في انتعاش الطلب على الوقود بفضل التقدم في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض 0.3 بالمئة لكنه تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعي 1.2 بالمئة، مسجلا زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.

وكان أكبر الخاسرين خلال الجلسة سهم بنك أبوظبي الأول الذي تراجع 0.5 بالمئة وسهم اتصالات الذي نزل واحدا بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على ارتفاع لخامس جلسة على التوالي وصعد 0.3 بالمئة، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو اثنين بالمئة في حين أغلق سهم العربية للطيران مرتفعا 2.5 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 4.5 بالمئة على مدار الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعا 0.1 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الخامسة وللأسبوع الرابع على التوالي.

وسجل سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أعلى المكاسب على المؤشر إذ قفز 7.5 بالمئة بينما تصدر سهم البنك الأهلي التجاري الأسهم المتراجعة ونزل حوالي واحد بالمئة يوم الخميس.

في قطر، انخفض المؤشر 0.1 بالمئة وخسر سهم البنك التجاري القطري نحو واحد بالمئة. لكن مؤشر الأسهم القيادية القطري حقق مكسبا أسبوعيا 1.8 بالمئة.

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