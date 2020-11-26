البنك الأهلي يحصل على تمويل بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

وقع البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع في فرص تمويلالمشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة في مصر.

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وحضر مراسم التوقيع، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور فابيو جرازي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وهشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مصطفي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك، وكذا ممثلو السفارة الفرنسية في مصر.

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وأكد هشام عكاشة، أن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية ييتيح للبنك توجيه التمويل والدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف، في إطار البرنامج العالمي “التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا”، بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر.

وأشار عكاشة، إلى حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين سعيا لدعم النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخي لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.

من جانبه أكد فابيو جرازي، على اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة.

وأشار إلى ما تم مناقشته خلال “قمة التمويل المشترك” الأخيرة، والتي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل.

1.5 مليون يورو منحة مساعدة فنية لدمج تحديات تغير المناخ في الأنشطة المالية للبنك

وأفاد هشام السفطي، أن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص 60% منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ و40% للمشروعات ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن التسهيل جزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيا، وستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلي المصري منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ في صلب الأنشطة المالية للبنك وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة في نطاق تطوير التمويل المناخي.

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