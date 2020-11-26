مبيعات الأجانب تدفع البورصة للتراجع إلى 10980 نقطة بتداولات 1.6 مليار جنيه

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.79%، وأغلق عند مستوى 10980 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 1%، وأغلق عند مستوى 62.68 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.41%، و 1.25% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.657.287 مليار جنيه، على 184 شركة من خلال 44.712 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت على أسهم شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية المصدرة وذلك لعدد 13.234 مليون سهم بقيمة إجمالية 95.026 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل ارتفاع 34 في حين لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 137.990 مليون جنيه، منها 47.729 مليون جنيه للمؤسسات، و90.260 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 130.670 مليون جنيه، منها 123.596 مليون جنيه للمؤسسات، و7.073 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.319 مليون جنيه، منها 7.287 مليون جنيه للمؤسسات، و32.439 ألف جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 80.12% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على13.67% والعرب على 6.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.82% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.17%.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 7.20%، ثم سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 7.19%.

في حين تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.50%، تلاه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 9.19%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 8.62%.

يري مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، أن كسر المستوى العرضي للبورصة لأعلى مرهون بكسر سهم البنك التجاري الدولي لحاجز 66 جنيه.

وتوقع عجينة، أن تتحرك مؤشرات البورصة على المدى القصير بصورة عرضية مابين 10850 نقطة – و 11050 نقطة.

وفيما يخص القطاعات، فلفت إلى أن قطاع العقارات كان الأكثر تماسكاً خلال جلسات شهر نوفمبر يليه البنوك.

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