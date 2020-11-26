طارق فايد: 2 مليون مستفيد من خدمات الدفع عبر المحمول لدى بنك القاهرة

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ارتفع عدد عملاء الإنترنت والموبايل البنكي لدى بنك القاهرة، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 342 % مقارنة بإعداد المستخدمين في نهاية ديسمبر عام 2019.
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وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في بيان اليوم حول نتائج الأعمال، إن إجمالي عدد العملاء المشتركين في الإنترنت والموبايل البنكي، بلغ 39.372 مستخدم بنسبة تفعيل تصل إلى 60% بإجمالى عدد معاملات وصل إلى63,047 معاملة.
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ولفت فايد، إلى أن البنك وقع اتفاقية تعاون مع اتصالات مصر، في الربع الثالث من 2020، يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة باعتباره الشريك البنكي.
وتابع فايد: يتجاوز عدد المستفيدين من الدفع عبر الهاتف المحمول بالبنك، حاجز 2 مليون عميل، لصالح محفظتي “قاهرة كاش” و”اتصالات كاش” ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.
وأكد فايد، حرص البنك المتواصل على تطوير باقة منتجاته وخدماته الإلكترونية المتنوعة بهدف التقليل من توافد المواطنين للفروع.
وأضاف أنه جاري العمل حاليا على تطوير خدمة الإنترنت البنكي، لإضافة خدمات جديدة من المتوقع طرحها خلال الربع الجاري من عام 2020، كما يجرى العمل على تطوير شامل لخدمة التليفون البنكي IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot.
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