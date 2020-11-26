مراكز مكافحة الأمراض: أفريقيا لن تشهد حملات تطعيم واسعة ضد كورونا قبل منتصف 2021

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وكالات _ قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الخميس، إن من المستبعد أن تشهد القارة بدء حملات تطعيم على نطاق واسع للوقاية من كورونا قبل منتصف العام المقبل، كما أن إبقاء اللقاحات مبردة قد يكون تحديا كبيرا.
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ومن المتوقع أن تبدأ بعض الدول الأوروبية حملات تطعيم في يناير على أقرب تقدير.
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لكن نشطاء في مجال الصحة عبروا عن قلقهم من أن أفريقيا ستجد نفسها قرب آخر الصف فيما يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا بعد أن وقعت الدول الأغنى اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية للحصول على اللقاحات.
وقال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي “نحن قلقون للغاية كقارة من أننا لن نتمكن من الحصول على اللقاحات في وقت مناسب”.
وأضاف في مؤتمر صحفي “في رأيي لن نبدأ حقا في الحصول على اللقاحات في أفريقيا قبل منتصف العام المقبل”.
وقال إن هناك أيضا مشكلات لوجستية في أفريقيا، وهي قارة ترتفع بها درجات الحرارة وتعاني من صعوبات دائمة في إمدادات الكهرباء.
وأظهر إحصاء لرويترز أن القارة سجلت أكثر من 2.1 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين عدد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة، فضلا عن 50 ألف حالة وفاة.
وأشار نكنجاسونج إلى أن هدف المراكز هو تطعيم 60% من سكان القارة في النهاية.
وقال إن اللقاح المحتمل من شركة أسترازينيكا “يقدم أفضل خيار للتوزيع في أفريقيا” لأن درجات الحرارة المطلوبة لتخزينه أقل من لقاحات الشركات الأخرى مثل فايزر ومودرنا التي يجب حفظها في درجات شديدة البرودة.
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