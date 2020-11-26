إيطاليا تسجل 822 وفاة جديدة و29 ألف إصابة بفيروس كورونا

وكالات _ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 822 وفاة بفيروس كورونا الخميس، ارتفاعا من 722 في اليوم السابق، و29 ألف إصابات جديدة مقابل 25 ألف و853 أمس الأربعاء.

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كانت إيطاليا أول بلد أوروبي يتفشى فيه فيروس كورونا، وسجلت حتى الآن 52 ألف و850 وفاة بالفيروس وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا، فضلا عن 1.510 مليون إصابة.

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