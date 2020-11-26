بنك القاهرة يستحوذ على 17.5 ألف تاجر في خدمات السداد عبر QR code

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وصول عدد التجار لخدمات السداد الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR Code إلى نحو 17.532 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020.

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وأشار فايد، في بيان اليوم عن نتائج أعمال البنك، إلى أن خدمات السداد الإلكتروني عبر QR-Code، حققت معدل نمو شهري بنسبة تصل إلى 38%.

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وأضاف فايد، أن بنك القاهرة استفاد من المبادرة المطروحة من قبل البنك المركزي المصري المصري لتعزيز السداد الإلكتروني، حيث قام البنك بتفعيل تجار جدد لم يكن لديهم أي من وسائل الدفع الإلكتروني، بنسبة تمثل 45% من إجمالي عدد التجار الذين تم الاستحواذ عليهم حتي نهاية الربع الثالث لعام 2020.

ولفت إلى حصول بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني.

وفي سياق متصل، كشف فايد، عن وصول إجمالى عدد البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 129 ألف بطاقة، بنسبة زيادة قدرها 26%، مشيرا إلى ارتفاع رصيد بطاقات الائتمان إلى 606 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 63% عن عام 2019.

وقال فايد، إن عدد بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما بلغ 2.4 مليون بطاقة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، بنسبة نمو 9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

وأكد فايد، زيادة الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة 137% مقارنة بنهايه ديسمبر عام 2019.

ولفت إلى إطلاق البنك عدد من الحملات الترويجية لبعض عملاء البنك بهدف التشجيع على زيادة استخدام البطاقات، إلى جانب حملة الكاش باك Cashback 10% لجميع بطاقات بنك القاهرة عند الشراء من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، والتي تستهدف تشجيع العملاء على التسوق من المنزل عن طريق مواقع التسوق.

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