استمرار تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في فرنسا

وكالات _ سجلت فرنسا 13 ألف و563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس نزولا من 16 ألف و282 حالة أمس الأربعاء، و21 ألف و150 قبل أسبوع، مما يشير إلى استمرار تباطؤ انتشار الفيروس في الأسبوع الرابع من العزل العام بأنحاء البلاد. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 2.18 مليون. اضغط لتحميل العدد الحادي والثمانون من نشرة دوت الخليج وأوضحت السلطات أنها سجلت اليوم 339 وفاة جديدة بالفيروس في المستشفيات، انخفاضا من 381 أمس. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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