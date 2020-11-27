بريطانيا تسجل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس في بريطانيا، تسجيل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أمس تسجيل 18213 إصابة و696 حالة وفاة بسبب الجائحة. اضغط لتحميل العدد الحادي والثمانون من نشرة دوت الخليج ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 608 حالات وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ شهر مايو. وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في المملكة إلى 1574562، فيما بلغ عدد الوفيات 57031، وفق موقع “وورلدوميترز” المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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