مال وأعمال

وزير مالية لبنان يؤيد تقليص الإنفاق على الدعم

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حابي 0 تبليغ

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وكالات _ قال القائم بأعمال وزير مالية لبنان الخميس، إن احتياطيات العملة الأجنبية تبلغ 17.9 مليار دولار وإنه ثمة نقاشات بخصوص تقليص الإنفاق على الدعم.

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وقال وزير مالية، إنه يؤيد ترشيد الإنفاق على الدعم لثلاثة أشهر أو أربعة لحين تشكيل حكومة جديدة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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