وكالات _ قال القائم بأعمال وزير مالية لبنان الخميس، إن احتياطيات العملة الأجنبية تبلغ 17.9 مليار دولار وإنه ثمة نقاشات بخصوص تقليص الإنفاق على الدعم. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال وزير مالية، إنه يؤيد ترشيد الإنفاق على الدعم لثلاثة أشهر أو أربعة لحين تشكيل حكومة جديدة. اضغط لتحميل العدد الحادي والثمانون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير مالية لبنان يؤيد تقليص الإنفاق على الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.