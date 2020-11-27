- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، تسجيل 22806 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و6394 إصابة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وكشفت البيانات تسجيل 426 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15586.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.