مال وأعمال

عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون

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_ أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، تسجيل 22806 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و6394 إصابة.

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وكشفت البيانات تسجيل 426 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15586.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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