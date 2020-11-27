عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون

_ أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، تسجيل 22806 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و6394 إصابة.

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وكشفت البيانات تسجيل 426 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15586.

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