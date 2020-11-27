ألمانيا تعتزم اقتراض نحو 180 مليار يورو في 2021

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_ قال مشرعون لرويترز يوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل، أي المثلين تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.
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ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من يوم الجمعة بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
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