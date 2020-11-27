تراجع المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% خلال نوفمبر

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وكالات _ أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر إلى 89.5 نقطة، إذ دفعت زيادة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض قيود جزئيا.
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وكان المؤشر قد ارتفع لستة لأشهر متتالية من مستويات متدنية بلغها على خلفية إجراءات التصدي لفيروس كورونا، والتي تسببت في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي في مارس وأبريل عندما بلغ المؤشر قاعا عند 51.3 نقطة.
وبحسب “” كانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم.
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