أرباح الشركات الصناعية في الصين ترتفع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2017

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وكالات _ ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، مما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.
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فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة بأن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت 28.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 642.91 مليار يوان (97.79 مليار دولار)، وذلك بعد صعود 10.1 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي.
وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ يناير- فبراير 2017. ويجمع المكتب بين نتائج يناير وفبراير لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعا.
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