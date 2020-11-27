اقتصاد الهند ينكمش 7.5% في الربع الثالث من 2020

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_ أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة، أن اقتصاد الهند انكمش 7.5 بالمئة في الربع المنتهي في سبتمبر، وهو ما ينطوي على بعض مؤشرات التحسن بعد تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، والتي تسببت في هبوط غير مسبوق بلغ 23.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق.
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وجاءت قراءة الربع المنتهي في سبتمبر أفضل من انكماش 8.8 بالمئة توقعه محللون في استطلاع أجرته .
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