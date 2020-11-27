الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال انتعاش اقتصادي في 2021

وكالات _ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام القادم مما طغى على بواعث القلق من زيادة متوقعة في إصابات فيروس كورونا عقب عطلة عيد الشكر.

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ارتفع المؤشر داو جونز 38.86 نقطة بما يعادل 0.13 في المائة ليصل إلى 29911.33 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 8.90 نقطة أو 0.25 في المائة مسجلا 3638.55 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك 64.78 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 12159.18 نقطة.

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