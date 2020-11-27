النفط يحقق مكاسب أسبوعية قبيل اجتماع أوبك+

_ تباينت أسعار النفط يوم الجمعة لكن حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي قبيل اجتماع لمجموعة أوبك+ أوائل الأسبوع القادم.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 38 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 48.18 دولار للبرميل، في حين زاد عقد فبراير الأنشط 46 سنتا إلى 48.25 دولار.

لكن خام غرب تكساس الوسيط نزل 18 سنتا ليغلق على 45.53 دولار للبرميل.

صعد برنت 7.2 بالمئة على مدار الأسبوع، بينما زاد غرب تكساس ثمانية بالمئة. وتدعمت الأسواق بأنباء مشجعة عن لقاحات محتملة للوقاية من كوفيد-19 من أسترازينيكا وشركات أخرى. غير أنه بزغت تساؤلات بخصوص لقاح أسترا زينيكا، حيث أبدى عدة علماء تحفظات حيال نتائج التجارب.

وقال جيه.بي مورجان “في حين أن التوزيع الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى وحركة الأفراد، فإنه حتى في ذلك الحين من المرجح ألا يصل الطلب العالمي على النفط إلى معدلاته قبل الجائحة إلا في منتصف 2022.”

تميل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا إلى إرجاء زيادة مزمعة من العام القادم على إنتاج النفط، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر قريبة من مجموعة أوبك+.

كانت أوبك+ تنوي زيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني – نحو اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي – بعد تخفيضات معروض غير مسبوقة الضخامة هذا العام. ويجتمع وزراء أوبك+ يوم الاثنين.

وقال بيونار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، “تتوقع السوق أن تشهد الأسعار زيادة محدودة إذا فعلت أوبك+ المتوقع وغيرت مسارها المزمع، بأن ترجئ زيادة المعروض المقررة من يناير”.

ومن المقرر إجراء محادثات غير رسمية بين الوزراء يوم السبت.

يُسهم تنامي الإنتاج الليبي هو الآخر في بواعث القلق من تخمة معروض في السوق.

ليبيا عضو في أوبك لكن تخفيضات إنتاج النفط لا تشملها، وقد زاد إنتاجها أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا منذ أوائل سبتمبر .

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