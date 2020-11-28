وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 262 ألفا

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سي إن بي سي _ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة 27 نوفمبر إن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و823092 حالة بزيادة 324 ألف و358 حالة على إحصائها السابق وإن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 262 ألف و673.
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وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس وكان تقريرها السابق قد صدر يوم الأربعاء.
ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.
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