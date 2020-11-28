مال وأعمال

البرلمان التونسي يقر ميزانية إضافية مكلفة للعام الجاري

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_ أقر البرلمان التونسي أمس الجمعة الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 بالمئة وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.

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ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي المصري بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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