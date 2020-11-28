البرلمان التونسي يقر ميزانية إضافية مكلفة للعام الجاري

_ أقر البرلمان التونسي أمس الجمعة الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 بالمئة وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي المصري بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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