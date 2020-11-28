إصابات كورونا عالميا تتجاوز 61.21 مليون والوفيات تصل إلى مليون و438281

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 61.21 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و438281 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 263390 12875317

الهند 135715 9309787

البرازيل 171460 6204220

فرنسا 51914 2196119

روسيا 38558 2215533

إسبانيا 44668 1628208

المملكة المتحدة 57553 1590564

إيطاليا 53677 1538217

الأرجنتين 37941 1399431

كولومبيا 36019 1280487

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20 _ العراق 12125 547215

29 – السعودية 5857 356691

31 – المغرب 5619 340684

‭‭‭‭‭‭38‬‬‬‬‬‬ – الأردن 2570 207601

41 – الإمارات 567 165250

44 – الكويت 874 141876

46 – قطر 237 138250

المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

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