إصابات كورونا عالميا تتجاوز 61.21 مليون والوفيات تصل إلى مليون و438281

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 61.21 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و438281 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 263390 12875317
الهند 135715 9309787
البرازيل 171460 6204220
فرنسا 51914 2196119
روسيا 38558 2215533
إسبانيا 44668 1628208
المملكة المتحدة 57553 1590564
إيطاليا 53677 1538217
الأرجنتين 37941 1399431
كولومبيا 36019 1280487
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
20 _ العراق 12125 547215
29 – السعودية 5857 356691
31 – المغرب 5619 340684
38 – الأردن 2570 207601
41 – الإمارات 567 165250
44 – الكويت 874 141876
46 – قطر 237 138250
المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
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