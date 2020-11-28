شركة عنوان تستثمر 500 مليون جنيه في مشروع تجاري إداري طبي بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة عنوان للتطوير العقاري عن طرح باكورة أعمالها فى منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.

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وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، إن المشروع عبارة عن مول تجاري إدارى طبى مكون من أرضى و8 أدوار؛ بمساحات تبدأ من 25 متر مربع ليضم أكثر من 165 وحدة، مشيرا إلى أن المشروع يقع في منطقة الداون تاون على محور بن زايد مباشرة، موضحا أن المشروع سيتم طرحه على مرحلتين.

وأضاف أن الشركة تخطط لطرح المرحلة الأولى مطلع العام المقبل 2021، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام 2024، موضحا أن الشركة تخطط لبدء الإنشاءات بالمرحلة الأولى خلال العام المقبل.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة عنوان للتطوير العقاري، إلى أن الشركة سلمت أكثر من 250 وحدة سكنية بمناطق جاردنيا هايتس والمستثمرين الجنوبية واللوتس والاندلس والبنفسج، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع مينى كمبوند بالمز بالحي الخامس فى بيت الوطن يتضمن 6 عمارات على مساحة فدان بإجمالي إستثمارات 100 مليون جنيه والمساحات تبدء من 135 متر مربع وتصل إلى 240 متر مربع.

ولفت إلى أنه يجري العمل أيضا على مشروع ميني كمبوند قصر النرجس بمنطقة النرجس الجديدة بإجمالي استثمارات 50 مليون؛ بمساحات تبدأ من 150 متر مربع وتصل إلى 195متر مربع، كما قامت الشركة بالتنفيذ والإشراف على 3 مبانى صناعية بمناطق العبور وبدر باستثمارات 100 مليون جنيه.

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