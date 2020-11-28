وكالات _ أعلنت ​​وزارة الصحة السعودية​​ تسجيل 220 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​​كوفيد 19​​”، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 356,911 حالة.

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ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، إلى انه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليرتفع عدد ​ضحايا​ “كوفيد 19” في عموم البلاد إلى 5,870 حالة وفاة.

كما نوهت بأنه تم تسجيل 401 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي منذ انتشار وباء كورونا في البلاد حتى اليوم 346,023 حالة شفاء.

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