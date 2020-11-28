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السعودية تسجل 220 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا و13 حالة وفاة

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وكالات _ أعلنت ​​وزارة الصحة السعودية​​ تسجيل 220 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​​كوفيد 19​​”، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 356,911 حالة.

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ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، إلى انه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليرتفع عدد ​ضحايا​ “كوفيد 19” في عموم البلاد إلى 5,870 حالة وفاة.

كما نوهت بأنه تم تسجيل 401 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي منذ انتشار وباء كورونا في البلاد حتى اليوم 346,023 حالة شفاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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