احتجاجات واشتباكات في بريطانيا للتنديد بقيود كورونا

سكاي نيوز عربية – أوقفت الشرطة البريطانية، السبت، العشرات من محتجين خرجوا في العاصمة لندن لأجل التنديد بفرض حالة الإغلاق، في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسار المتظاهرون المناهضون للكمامات واللقاحات، والذين كان بعضهم يرفع لافتات كتب عليها “توقفوا عن التحكم فينا” و”لا لمزيد من عمليات الإغلاق”، في شارعي أكسفورد وريغنت بمنطقة التسوق المركزية.

واقتادت الشرطة عدة أشخاص بعدما تجاهل المتظاهرون دعوات إلى الانصراف، بحسب ما نقلت .

وألقيت عدة زجاجات وقنابل دخان فيما اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة، خلال الاحتجاج على تدابير الوباء.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن أكثر من 60 شخصًا اعتقلوا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

وتعد التجمعات الجماهيرية أمرا محظورا، بموجب إجراءات الإغلاق الحالية في إنجلترا.

وتضم الحركة المناهضة للإغلاق في بريطانيا نشطاء مناهضين للقاحات وأصحاب نظريات المؤامرة وأشخاصًا يعتقدون أن القيود تنتهك الحريات المدنية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج