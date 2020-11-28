الارشيف / مال وأعمال

روسيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي – أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 27 ألفا و100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7 آلاف و320 في موسكو مما يرفع العدد الكلي للإصابات هناك إلى مليونين و242 ألفا و633 حالة منذ بدء الجائحة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأكدت السلطات رصد 510 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 39 ألفا و68.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية