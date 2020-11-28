روسيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 27 ألفا و100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7 آلاف و320 في موسكو مما يرفع العدد الكلي للإصابات هناك إلى مليونين و242 ألفا و633 حالة منذ بدء الجائحة.
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وأكدت السلطات رصد 510 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 39 ألفا و68.
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