شركة هندية عملاقة تقدم طلبا خلال أسبوعين للترخيص بإنتاج لقاح أسترازينيكا

سكاي نيوز عربية – أعلنت شركة هندية عملاقة، السبت، أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارئ لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لـ”معهد أمصال الهند” “سيروم إنستتيوت أوف إنديا”، الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح “كوفيشيلد”، الذي طورته شركة “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تريد حكومته من 300 إلى 400 مليون جرعة بحلول يوليو من العام المقبل.

والهند هي البلد الثاني الأكثر تضررا من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتجاوز إصاباتها 10 ملايين في بداية ديسمبر.

وقالت “أسترازينيكا” إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث على لقاح “كوفيشيلد”، بعد حالة الإرباك التي أثارها العلماء بشأن مدى فاعليته.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70%، ثم قالت إن النسبة قفزت إلى 90% عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر “أسترازينيكا” على الفور أن معدل الفعالية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أقل، إلا أنها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.