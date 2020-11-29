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وكالات _ قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه من المحتمل أن يكون هناك نشر أوسع لتحديث برنامج “القيادة الذاتية الكاملة” في غضون أسبوعين.
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في أكتوبر، أصدرت تسلا نسخة تجريبية، لما تسميه ترقية برنامج “القيادة الذاتية الكاملة” إلى عدد غير معلوم من السائقين.
قال ماسك على تويتر: “من المحتمل الذهاب إلى إصدار تجريبي أوسع في غضون أسبوعين”، ردًا على مستخدم يسأل عما إذا كان البرنامج سيكون متاحًا في مينيسوتا.
كان ماسك قد قال في وقت سابق إنه من المخطط أن يتم إصدار التحديث الأخير على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام، حيث يصبح النظام أكثر قوة لأنه يجمع المزيد من البيانات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك: تسلا ستتجه لإصدار تجريبي أوسع لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة في غضون أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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